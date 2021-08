Kommunalpolitik : Der nächste verlässt den Bitburger Stadtrat

Johannes Roß-Klein. Foto: privat

Bitburg Johannes Roß-Klein hat sein Mandat niedergelegt. Der Bitburger Grüne ist damit bereits das siebte ausscheidende Ratsmitglied in dieser Legislaturperiode.

BITBURG (uhe) „Ich bin jetzt 71, da wird es Zeit, sich zurückzuziehen“, sagt Johannes Roß-Klein als er zum Ende der jüngsten Stadtratssitzung seinen Rückzug aus dem Gremium ankündigt. Das Mitglied der Grünen ist zwar bei weitem nicht das älteste Mitglied, war mit 15 Jahren aber immerhin deutlich länger im Stadtrat tätig als Petra Streit von der Liste Streit, die 2019 das erste Mal in den Rat gewählt worden war und kürzlich ebenfalls ihr Mandat niederlegte (der TV berichtete).

Im Bitburg Stadtrat herrscht derzeit insgesamt eine recht hohe Fluktuation. Von den 28 Bitburgern, die bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren in den Rat gewählt wurden, haben inzwischen sieben ihre Tätigkeit in dem Gremium beendet. Den Anfang machte bereits 2019 Winfried Pütz (Liste Streit), für den Rainer Bertram nachrückte. Im Jahr darauf folgten dann bei der CDU Guido Maier als Ersatz für Michael Ludwig sowie Eric Schlösser als Nachfolger von Jürgen Weiler. Bei den Grünen kam David Ewald für Peter Berger, bei der Liste Streit wurde Winfried Kessler von Heinz Reckinger abgelöst und für Petra Streit kam Peter de Winkel. Wer für den pensionierten Lehrer Roß-Klein nachrücken wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Laut der Liste für Ersatzpersonen wäre nun bei den Grünen Monika Holzkamp an der Reihe. Sie ist bereits Mitglied des Werksausschusses. Roß-Klein hingegen will die Grünen auch weiterhin im Hauptausschuss vertreten.

Während es bei der SPD und auch bei der FBL in dieser Amtszeit noch keine Wechsel gab, hat die mit ebenfalls fünf Mandaten vertretene Liste Streit damit bereits 60 Prozent ihrer in 2019 gewählten Bürgervertreter ausgetauscht. Überhaupt gab es im Stadtrat noch nie so viele personelle Veränderungen wie in dieser Legislaturperiode. In den vergangenen beiden Jahren haben bereits annähernd genauso viele Ratsmitglieder ihr Mandat niedergelegt wie in den 20 Jahren zuvor.