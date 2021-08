Brauchtum : Drittes Reich: Anzeige und Geldbuße für fleißigen Christen

Arzfeld Weil Josef Juchmes aus Arzfeld in der Westeifel zu Fronleichnam 1938 eine Kirchenfahne aufhängte, erhielt er bald darauf einen Strafbefehl.

Und der Grund, warum es zu der Verurteilung kam, findet sich in den damaligen politischen Irrungen und Wirrungen der Nazi-Zeit. Hauptsächlich in den Gesetzen und Verordnungen von Hitlers Regierung, die sich gegen die christliche, besonders gegen die katholische Kirche richteten.

So erließ der Reichstag am 15. September 1935 das „Reichs­flaggengesetz“, in dem verkündet wurde, dass als Nationalflagge nur mehr die Haken­kreuz­fahne Gültigkeit hat. Näher erläutert und verschärft hat diesen Erlass die Zweite Verordnung vom 28. August 1937. In ihr wurde genau festgelegt, an welchen Tagen geflaggt werden musste. Auch enthalten: das Verbot, eine Kirchenflagge zu hissen sowie „bei kirchlichen Feiern können nur die Reichs- und Nationalflagge gezeigt werden.“ Bei Zuwiderhandlungen drohte Gefängnis oder eine Geldstrafe.