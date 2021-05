Kochen : Mehlknödel, Apfelmus und Co.

Bitburg (red) Wie macht man Mehlknödel mit selbstgemachtem Apfelmus? Und was ist ein alkoholfreies Bieramisu? Wer das genau wissen wollte, konnte es beim Kochevent erfahren, das anlässlich des 30- jährigen Jubiläums der Katholischen Familienbildungsstätte (FBS) Bitburg und passend zum Internationalen Tag der Familie stattgefunden hat.

Und zwar in der Show-Küche des Möbelhauses Fischer in Bitburg. Sie war kurzerhand zu einem Kochstudio umgewandelt worden, in dem Noch-Landrat Joachim Streit, seine Frau Petra und Koch Thomas Herrig vom Gasthaus Herrig in Meckel unter der Moderation von Stefan Bohl zur Tat schritten.