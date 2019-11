Sport : Judo-Abteilung lädt zu Kata-Lehrgang

Das Programm der Europäischen territorialen Zusammenarbeit INTERREG V A Großregion unterstützt grenzüberschreitende Aktivitäten. Besonders Kinder und Jugendliche sollen für den Europa-Gedanken erwärmt werden und Europa mit positiven Erfahrungen assoziieren. Mit der Judo-Cooperation ist es gelungen, ein grenzüberschreitendes Judo-Projekt innerhalb des INTERREG-Programms zu etablieren. Zum Erreichen der o.g. Ziele hat sich eine „Interreg-Judo-Cooperation“ gegründet. Sie will entscheidende Impulse für die Entwicklung des Judosports in der Großregion setzen. Verbesserte Strukturen ermöglichen es dem Judosport, der einen stark sozial inklusiven Charakter aufweist, dazu beizutragen, vermehrt sozial inklusive grenzübergreifende Dienstleistungen anzubieten und so die Identität der Großregion zu stärken. Für den 19.10.2019 lud die Judoabteilung des Turnverein Bitburg als einer der Interreg-Partner zum 2.Kata-Lehrgang in die Bierstadt ein. 22 Judoka, aus den Judoverbänden Hessen, Pfalz, Rheinland und Nordrhein Westfalen, sowie von den Interreg-Partnern aus Speyer und Luxemburg fanden den Weg in die Bierstadt. Als Referent für die „Kodokan Goshin-jutsu“, konnte erneut der mehrfache Medaillengewinner auf nationaler und internationaler Ebene und DJB Bundes – und Landeskatabewerter Roman Jäger (5. Dan) gewonnen werden. Im 6-stündigen Seminar vermittelte er sehr anschaulich und strukturiert alle Techniken der jüngsten Kata des Kodokan. Es handelt sich hierbei um eine Selbstverteidigungs-Kata , die in 5 Gruppen Abwehrtechniken gegen Angriffe mit und ohne Waffen enthält. Roman Jäger ging hierbei souverän auf die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Teilnehmer ein und konnte sowohl den Anfängern als auch den versierten Teilnehmern wertvolle Tipps geben. Die Teilnehmer konnten das umfangreiche Handout durch persönliche Eintragungen ergänzen und erhalten im Anschluss noch eine Videodemonstration aller behandelten Techniken. Zum Abschluss demonstrierte das Kata-Duo Thomas Hofmann und Daniel Koriander, die amtierenden deutschen Vizemeister und Viertplatzierten der Europameisterschaften , die gesamte Kata in gekonnter Weise. Ein internationaler Lehrgang in schöner Atmosphäre, der im kommenden Jahr seine Fortsetzung finden soll. Foto: TV/Andrea Ernst