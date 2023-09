Historische Stätte Gegen das Vergessen: Jüdischer Friedhof in Bollendorf neu gestaltet

Es ist ein dunkler Teil der Bollendorfer Dorfhistorie: In der Reichsprogromnacht am 9. November 1938 wurde der jüdische Friedhof in der Sauergemeinde geschändet. Die Grabsteine wurden herausgerissen und lagen auf dem Feld nebenan. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass in Bollendorf 58 Juden gestorben sind, die jüdische Gemeinde hatte 110 Mitglieder. Wie gesagt, ein dunkler Teil der Geschichte. Aber einer, an den man sich erinnert.