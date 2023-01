Interview mit Jürgen Larisch : Oberster Eifeler Katastrophenschützer: „Alles steht und fällt mit der Kameradschaft“

Rettungsdienst aus Überzeugung: Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Foto: Katastrophenforschungsstelle

Interview Bitburg/Speicher Ob Hochwasser oder Flächenbrand: Auch in der Eifel sind die Rettungsdienste immer häufiger wegen extremer Wetterlagen gefragt. Seit zehn Jahren steht bei solchen Einsätzen Jürgen Larisch an der Spitze. Im TV-Gespräch sagt er, was den Helfern am meisten fehlt.

(de) Wenn der Laden läuft, gibt es viele, die sich gerne an die Spitze schwingen, um sich im Erfolg zu sonnen. Aber um eine Truppe zu übernehmen, in der es gerade Probleme gibt und nicht alles reibungslos läuft, gehört Mut und die Überzeugung, das gemeinsam wieder hinzubekommen. Jürgen Larisch hat beides. Larisch stellte sich vor zehn Jahren als Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) zur Wahl, als es zwei Mal hintereinander gescheitert war, diese Führungsposition neu zu besetzen. Sein Kandidatur war erfolgreich: Er wurde einstimmig bei einer Enthaltung von den Wehrleitern der Verbandsgemeinden sowie der Stadt Bitburg gewählt (der TV berichtete). Seither hat Larisch nicht nur eine Menge erlebt, sondern sich auch den Respekt seiner Kollegen erworben: Er wurde kürzlich einstimmig wiedergewählt.

ZUR PERSON Rettungsdienst aus Leidenschaft Jürgen Larisch (63) stammt gebürtig aus Trier, ist verheiratet und hat zusammen mit seiner Frau zwei erwachsene Töchter. Das Paar lebt seit 1989 in Speicher. Nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann hat Larisch beim Bundesgrenzschutz eine weitere Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten absolviert und dort bis zu seinem Wechsel 1988 ins Ordnungsamt der Stadt Bitburg gearbeitet. Er engagiert sich seit 1992 ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr Speicher, war Gruppenführer des Gefahrstoffzuges und später Technischer Einsatzleiter. Seit Januar 2013 ist er Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) des Eifelkreises, heute Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI). Er gehört als Sachverständiger der Enquete Kommission „Flut/Katastrophenschutz“ des Landes an.

Als Sie vor zehn Jahren zum Brand- und Katastrophenschutzinspekteur gewählt wurden, hat es in der Truppe ganz schön rumort.

Larisch: Ja, da gab es Probleme. Das Ziel war ja ursprünglich, dass diese Position aus der Reihe der Wehrleiter besetzt wird, aber das ist nicht geglückt. Die Situation war angespannt. Da menschelt es auch mal und jeder sucht die Fehler lieber beim anderen als bei sich selbst und so kommt es zu Konfrontation statt Kooperation. Das passiert überall mal. Wir haben das hinter uns.

Was war die erste größere Katastrophe, bei der Sie als BKI gefragt waren?

Larisch: Ich war überzeugt, dass die erste Katastrophe ein großflächiger und andauernder Stromausfall sein würde. Unsere Gesellschaft ist ja schon sehr stark vom Strom abhängig. Wenn da mehrere Faktoren wie eine Fehlschaltung, ein Unwetter oder eine beschädigte Leitung zusammen kommen, ist das so unrealistisch nicht. Da muss man nicht mal an einen Cyber-Angriff denken.

Aber es kam anders.

Larisch: Ja. Die erste wirklich große Lage war das Unwetter im Juni 2018 als gleich in mehreren Verbandsgemeinden Dörfer geflutet wurden. Wenige Tage später sollte das neue Katastrophenschutzzentrum eingeweiht werden. Wir haben es dann eher in Betrieb genommen und waren froh, diese Zentrale zu haben, in der alle Verantwortliche das Vorgehen gemeinsam abstimmen. Damit waren wir in Rheinland-Pfalz Vorreiter.

Sicher auch ein Verdienst des damaligen Landrats Joachim Streit, der das auf den Weg gebracht hat. Was aber schon das Hochwasser 2018 gezeigt hat: Der Katastrophenschutz funktioniert in der Eifel. Was macht es für Sie aus?

Larisch: Vor allem auch das gute Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen. Das ist das Verdienst der Leute, die sich neben ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk oder anderen Hilfsorganisationen auch noch im Katastrophenschutz engagieren, die Übungen mitmachen und die nötigen Fortbildungen besuchen. Die bekommen dafür kein Geld, das läuft alles in der Freizeit neben Beruf und Familie. Das finde ich schon sehr beeindruckend und da fehlt mir manchmal die Wertschätzung für das, was diese Ehrenamtlichen leisten.

Sie finden, die Rettungsdienste bekommen nicht genug Anerkennung?

Larisch: So direkt würde das wohl niemand zugeben, dass er Ehrenamtliche nicht achtet, aber wir kennen doch die Thekengespräche, wo man sich darüber aufregt, dass die Feuerwehr schon wieder so ein dickes, neues Fahrzeug bekommen hat – als würden wir damit in Urlaub fahren. Oder die vielen Menschen, die glauben, in der Feuerwehr trinke man gemütlich einen zusammen. Klar, wird auch mal nach einem Einsatz ein Bier getrunken. Aber der Kern der Sache ist doch ein anderer. Eine Berufsfeuerwehr käme uns alle richtig teuer und könnte gerade bei uns in der Fläche nicht die heutige Qualität bieten. Selbst die Bitburger Wehr mit ihren rund 250 Einsätzen im Jahr ist ein Team aus Ehrenamtlichen.

Was macht Ihnen Freude am Rettungswesen und dem Katastrophenschutz?

Larisch: Ich bezeichne mich selbst als Spätberufenen. Als ich noch für die Bundespolizei gearbeitet habe, kam ein Engagement in einer Hilfsorganisation für mich nicht in Frage, da ich ja für meinen Arbeitgeber bei entsprechenden Ereignislagen auch rund um die Uhr einsatzbereit sein musste. Als ich dann zum Ordnungsamt nach Bitburg gewechselt bin, ging ich in die Feuerwehr. In meinem Wohnort Speicher, aber auch von der Bitburger Wehr wurde ich mitalarmiert. Es hat mir direkt gefallen, vor allem die Kameradschaft und der Zusammenhalt. Es kamen Lehrgänge und Fortbildungen dazu. Ich war Gruppenführer im Gefahrstoffzug und bei der technischen Einsatzleitung war ich im Bereich „Lage“, wo unter anderem alle eingehenden Schadensmeldungen nach Dringlichkeit priorisiert werden.

Was macht für Sie ein Engagement in einer der Hilfsorganisationen im Vergleich zu anderen Ehrenämtern besonders?

Larisch: Vom Impuls her will man helfen, da sein, wenn’s brennt. Und durch die Aufgabe entsteht eine Gemeinschaft, die man nur schwer beschreiben kann. Wenn einer, in ein brennendes Haus geht, muss er sich darauf verlassen können, dass sein Kollege die Wasserversorgung sicherstellt oder jemand, der abgeseilt wird, muss sich drauf verlassen können, dass er wieder hoch gezogen wird. Dadurch entsteht ein besonderer Zusammenhalt, mit dem eine solche Organisation steht und fällt. Und wir bekommen auch viel Dankbarkeit von Menschen zurück, denen wir geholfen haben. Es gibt auch viele Firmen und Privatleute, die uns unterstützen. Ganz groß war das bei der Flutkatastrophe 2021.

Aber in Mainz kämpfen Sie seit Jahren für eine bessere Ausrüstung. Immer noch vergeblich?

Larisch: Klar ist inzwischen: Wir müssen uns besser aufstellen. Im Zivil- wie auch im Katastrophenschutz. Da wurde zu lange zu viel gespart. Da gibt es inzwischen ein Umdenken. Letztlich geht es um Bevölkerungsschutz. Jetzt sagen die richtigen Leute an den entsprechenden Stellen, dass wir uns besser ausrüsten müssen. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis das auch gefördert wird.

Was bedeutet das konkret für den Eifelkreis?

Larisch: Zum Beispiel warten wir immer noch auf die Förderung für ein watfähiges und geländegängiges Wechselladerfahrzeug mit einer Nutzlast von 32 Tonnen. Das wäre wichtig für uns, sowohl bei Hochwasser wie auch bei Wald- und Flächenbränden, aber gefördert werden nur 28-Tonner. Die aber können wir nicht mit dem entsprechenden Material beladen. Für eine Förderung müssen Richtlinien geändert werden und das dauert. Das kann ich in Teilen nachvollziehen. Dennoch bin ich überzeugt: Wenn es um den Schutz der Menschen geht, muss es möglich sein, einen Zahn zuzulegen.

Was halten Sie noch für wichtig an Ausrüstung für einen besseren Katastrophenschutz?

Larisch: Wir brauchen noch weitere Messstellen an den Flüssen, um zum einen die Bevölkerung frühzeitig informieren oder warnen zu können und zum anderen, um auf Seiten des Rettungswesens frühzeitig Maßnahmen einzuleiten, etwa Sandsäcke zu füllen und zu verteilen.

Das Land hat moniert, dass es im Eifelkreis keinen Alarmplan gäbe. Ausgerechnet im Eifelkreis, wo der Hochwasserschutz so vorbildlich läuft?

Larisch: Natürlich haben wir einen Alarmplan, aber der ist nur wirklich gut, wenn er ständig fortgeschrieben und aktualisiert wird. Genau daran arbeiten wir, jetzt, wo so viele Ortsgemeinden eigene Hochwasserschutzkonzepte entwickelt haben. Das muss alles eingepflegt werden. So ein Plan ist nie fertig, sondern ständig in Arbeit. Einfach nur zu sagen, wir haben einen Alarmplan in der Schublade reicht nicht. Der beste Plan ist unnütz, wenn man nicht ausgebildetes Personal, entsprechendes Material und Fahrzeuge hat.

Was regelt denn so ein Alarmplan?

Larisch: Also im Eifelkreis reagieren wir nicht erst ab Alarmstufe 1, wenn der erste Keller vollläuft, sondern wir haben sogar eine Alarmstufe 0, die ab entsprechender Wettervorhersagen gilt. Dann informieren wir die Wehrleiter, die Hilfsorganisationen sowie weitere Verantwortliche. Bei einer Hochwasser-Warnung lassen wir schon in Stufe 0 Sandsäcke füllen und transportieren sie zu gefährdeten Stellen. Ab Alarmstufe 4, die wir bei der Flut 2018 ausgerufen hatten, übernimmt dann der Landrat die Leitung des Krisenstabs, je nach Lage wird das Katastrophenschutzzentrum bereits vorher besetzt. Aber viele Details und viele Abläufe ändern sich mit jeder neuen Erkenntnis, mit jeder neuen Schutzeinrichtung, mit jedem neuen technischen Gerät, das im Ernstfall gebraucht wird. Deshalb ist die fortlaufende Fortschreibung des Plans so wichtig.

Was wäre im Eifelkreis denn außer dem 32-Tonner noch wichtig in so einem Katastrophenfall?

Larisch: Wir brauchen für die Strömungsretter des DLRG Boote, die auch beim Hochwasser noch einsatzfähig sind. Aktuell haben wir bei der Feuerwehr Boote, mit denen wir auf die Sauer können, wenn es da einen Ölunfall gibt, aber die sind absolut nicht fluttauglich. Aber wir müssen auch in Sachen Ausbildung nachlegen. Zum Beispiel haben wir ähnlich wie Angler Wathosen, die bei Nässe gut sind. Bei einer Flutkatastrophe aber sollte man sie auf keinen Fall tragen. Wenn die volllaufen, werden sie schwer wie Blei und man riskiert, unter Wasser gezogen zu werden und zu ertrinken. So was muss in die Ausbildung rein, damit es zu keinen Unfällen kommt. Ähnlich ist es auch mit unserer Schutzkleidung für Brandbekämpfung in Gebäuden, die für diesen Einsatzlage sehr gut ist. Bei Wald- und Flächenbränden im Sommer führt sie aber zu einem gefährlichen Hitzestau, der selbst Trainierte aus den Stiefel haut. Im T-Shirt zu löschen kommt aber auch nicht infrage wegen möglicher Brandverletzungen. Hier bräuchten wir eine Extra-Ausrüstung. Die gibt es, kostet aber.

Wo ist das Problem?

Larisch: Es ist natürlich leichter, eine Berufsfeuerwehr von 100 Leuten ein Mal komplett auszustatten als die vielen Wehren hier in der Fläche. Das ist eine andere Struktur. Da müssen wir anders vorgehen. Deshalb ist hier eine Kompromisslösung gefragt oder es wird analog zum Gefahrstoffzug eine „Spezialeinheit Waldbrand“ geben. Da sind wir dran.

Finden Sie denn in der Fläche überhaupt noch genug Ehrenamtliche?

Larisch: Bei uns sind es entgegen des Landestrends sogar mehr geworden. Auch in Folge des Unwetters haben wir etliche Neuzugänge bekommen von Menschen, die sich gesagt haben, das ist gut, da will ich mitmachen. Ob die alle dabei bleiben, wird sich zeigen. Aber erstmal sind wir um jeden froh, der sich engagiert. Sicher ist allerdings auch: Der Knick wird kommen. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge ihr Engagement altersbedingt aufgeben, wird es nicht mehr im gleichen Umfang neue Leute geben, die sich verbindlich auf ein solches doch zeitaufwendiges und nicht planbares Ehrenamt einlassen.

Was macht den Ehrenamtlichen in den Hilfsorganisationen das Arbeiten schwer?

Larisch: Es sind in Teilen auch Vorgaben wie jene, dass nur geringe Mittel, die bei Festen erwirtschaftet wurden für die Pflege der Kameradschaft verwendet werden dürfen, weil zum Beispiel den Fördervereinen sonst die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Wenn es dann darum geht, Alterskameraden oder die Familien mal einzuladen, fehlt das Geld und es müssen wieder alle in die eigene Tasche greifen. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber solche Dinge summieren sich. Bis auf den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, die Wehrleiter und eine kleine Zahl von Kräften in herausgehobenen Funktionen, die eine Aufwandsentschädigung bekommen, rücken 90 Prozent der Einsatzkräfte Tag und Nacht umsonst aus, die bekommen dafür absolut nichts. Und selbst das, was als Aufwandsentschädigung gezahlt wird, ist nicht der Rede wert und steht in keinem Verhältnis zu der Verantwortung und dem Zeitaufwand. Das, finde ich, müssten sich mal viel mehr Menschen bewusst machen.

Sie wurden zusammen mit Ihrem Stellvertreter Willi Schlöder ja auch mit der Flutmedaille des Landes geehrt. Ist das nicht ein Zeichen der Anerkennung?

Larisch: Schon, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert. In Rheinland-Pfalz wurden zum Beispiel das THW und die Bundeswehr vom Land nicht bedacht und die vielen Helfer vor Ort in den Dörfern und den Verbandsgemeinden bekommen oft keine Medaillen beziehungsweise warten noch auf die Aushändigung. Innerhalb der Hilfsorganisationen gibt es auch Stimmen, die sagen, das Geld für die Medaillen hätte man besser in Ausrüstung investiert.

Und wenn Sie wählen könnten, was wäre Ihnen wichtiger: Die Medaille des Landes oder die Landesförderung für den 32-Tonner?

Larisch: Ganz klar: Das Fahrzeug!