Bürgermeisterwahl Speicher: Jürgen Rauschenbach stellt sich ein zweites Mal zur Wahl

Jürgen Rauschenbach sieht es so: Er habe 2022 nur „knapp“ gegen Marcus Konrad (CDU) in der Stichwahl um das Amt des Verbandsbürgermeisters für Speicher verloren. Mit 46,7 Prozent gegenüber 53,3 Prozent war er unterlegen. Allerdings lag Rauschenbach in der Stadt Speicher vorne. Das sei ein Grund, warum er sich recht früh nach der verlorenen Wahl entschieden habe, bei der Bürgermeisterwahl im Juni anzutreten.