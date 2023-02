Bitburger Brauerei als Gastgeber : Jugend forscht in Bitburg: Das sind die besten Nachwuchsforscher der Region

Bitburg Nach zweijähriger Corona-Pause fand am Donnerstag wieder der Schüler- und Jugendwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ in der Bitburger Stadthalle statt.

Alle Erstplatzierten nehmen am Landeswettbewerb teil, der für die Alterssparte „Jugend forscht“ (15 bis 21 Jahre) vom 21. bis 23. März in Ludwigshafen stattfindet, die Sieger in der Sparte „Schüler experimentieren“ (bis 14 Jahre) treten am 20. und 21. April in Ingelheim an.