Regionalentscheid von Jugend Forscht Plastik recycelnde Pilze und künstliche Intelligenz: Junge Forscher lassen Bitburg staunen (Fotos)

Bitburg · Schüler aus der Region haben am Donnerstag beim Regionalwettbewerb von Jugend Forscht in Bitburg ihre Projekte präsentiert. Welche Forschungsprojekte dabei besonders begeisterten und wer als Gewinner am Landesentscheid in Ludwigshafen teilnehmen darf.

01.03.2024 , 11:59 Uhr

So war der Regionalentscheid von Jugend forscht in Bitburg 41 Bilder

Von Andreas Sommer