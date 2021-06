Jugendarbeit in Corona-Zeiten : Ideen gegen die Lockdown-Langeweile

Arzfeld/Prüm Miese Stimmung? Her mit der „Happy Box“: Das ist eins von einigen guten Angeboten, die sich Kimberley Willwertz und Ina Morbach, zuständig für die mobile Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm, in den Corona-Monaten ausgedacht haben.

Nicht immer ist ein Dienstherr so zufrieden mit seinen Mitarbeiterinnen wie in diesem Fall. Es sind sogar zwei sehr zufriedene Dienstherren. Spricht man die Bürgermeister der Verbandsgemeinden (VG) Arzfeld und Prüm, Andreas Kruppert und Aloysius Söhngen, auf die Arbeit der beiden Sozialpädagoginnen Kimberley Willwertz und Ina Morbach an, sind die Antworten deutlich: „Die machen das richtig gut“, sagt Söhngen, „und sie haben sehr viele junge Leute damit erreicht.“ „Top!“, ruft Kruppert. „Wie das im Moment läuft, das macht mir große Freude, das muss ich sagen.“

Und das bei all den Einschränkungen, die eine Pandemie mit sich bringt. Tatsächlich war es Aloysius Söhngen gewesen, der uns den Hinweis gab, doch einmal bei den Jugendarbeiterinnen nachzuhören, weil sie zurzeit wertvolle Arbeit leisteten.

Erster Anruf bei Ina Morbach: Seit Februar hat sie den Posten, angesiedelt bei der Caritas Westeifel. Wie macht man das mit den Heranwachsenden, wenn man statt mobiler eher immobile Jugendarbeit leisten muss? „Ich hab’s ja auch außerhalb von Coronazeiten noch nicht erlebt“ sagt sie. Aber, klar: „Wir haben uns darauf spezialisiert, die Jugendlichen online zu erreichen. In diesen Zeiten läuft halt sehr viel über soziale Medien.“

Aber eben nicht nur: „Netzwerken ist das A und O in der mobilen Jugendarbeit“, sagt die 25-Jährige. Dazu gehöre der Kontakt zu allen Ortsbürgermeistern, zu Schulsozialarbeitern und Vertretern anderer Institutionen, kurz: „Wir haben schon überall unsere Connections. Plus Mundpropaganda.“

Und was diese nicht erreicht, läuft übers Amtsblatt: Dort stehen die beiden mit ihren Kontaktdaten immer drin – und in der laufenden Woche, ergänzt Kruppert, seien außerdem auf drei Seiten Angebote der Jugendarbeit aufgeführt.

Und auf die muss man ja erst einmal kommen. Eine der Ideen, die die beiden zusammen mit ihrem Caritas-Kollegen Marc Spiekermann entwickelten, sagt Ina Morbach, sei die „Happy Box“ gewesen: „Fast schon eine Schnapsidee“, ergänzt sie. „Das funktioniert wie eine Wundertüte: ein großer Umschlag, gefüllt mit Ideen gegen die Lockdown-Langeweile.“ Dazu gehörten sogenannte Black Stories – Krimirätsel, bei denen man mit nur wenigen Angaben eine Geschichte auflösen muss, hinzu kamen weitere Spaßbringer – und Backrezepte. Passend dazu, sagt Ina Morbach, „haben wir mit einem Drei-D-Drucker eine Cookie-Form ausgedruckt und mitgeschickt.“

Das Ergebnis? „Die Idee ist so wahnsinnig gut angekommen, dass wir beim ersten Mal 160 Umschläge befüllt und verschickt haben.“ Inzwischen haben sie die Aktion schon wiederholt, nämlich zu Ostern. In der „Happy Easter Box“ unter anderem enthalten: Schwimmbadfreikarten für die Sommermonate. Auch das kam bestens an.

Das war wichtig, zumal es anfangs gar nicht so einfach gewesen sei, die junge Zielgruppe online zu gewinnen. „Weil sie alle so mit digitalen Medien beschäftigt waren, dazu das Homeschooling, dass es für uns zunächst schwer war, online-Aktionen zu starten“. Zu denen zählte auch der – letztlich ebenfalls gelungene – Versuch, eher klassische Brettspiele per Videokonferenz anzubieten. „So haben wir versucht, doch irgendetwas Praktisches online umzusetzen. Das kam gut an.“

Insgesamt glauben die beiden, dass sie den Kontakt in der schwierigen Corona-Zeit gut aufrecht erhalten konnten: „Ja, sagt Kimberley Willwertz. Wenn das auch zunächst nicht leicht gewesen sei.

Sie habe ihre Arbeit im vorigen Januar begonnen, „also noch kurz vor Corona.“ Und jetzt sei das mit den Kontakten viel schwieriger, auch weil die Möglichkeit ausgefallen sei, in die Schulen zu gehen und dort die Angebote der Jugendarbeitt vorzustellen. Aber über die Schulsozialarbeiterinnen habe es dann funktioniert: „Da konnten wir unsere Angebote bewerben, und die haben das gezielt weitergegeben. Das war der erst Schritt – und wenn denn Jugendlichen was gefällt, dann geben die das weiter an ihre Freunde. Bei der Happy Box haben wir das gemerkt: Da haben viele die Flyer an ihre Freunde weitergeschickt. Und das ist dann natürlich das Beste“, sagt die 24-Jährige.

Nach der zweiten „Box“-Aktion übrigens, sie geschah in Kooperation mit der Jugendarbeit in der VG Südeifel nd der Berufsbildenden Schulen Prüm und Bitburg, wurden sogar mehr als 400 „Boxen“ versandt.

Die Stellen der beiden werden gemeinsam finanziert von Land, Kreis und den Kommunen. „Und wir haben ein gewisses Budget im Jahr, Das haben wir teilweise benutzt für die Happy Box“, sagt Kimberley Willwertz. „Und für Ferienaktionen können wir unter anderem beim Land Förderung beantragen. Da gibt es verschiedene Töpfe.“

Und es werde auch langsam Zeit für andere Aktionen, das hätten die beiden jüngsten Angebote gezeigt: Die Jugend will endlich wieder raus und auch jenseits des Bildschirms etwas gemeinsam erleben. „Vorige Woche waren wir zum Bogenschießen in Biersdorf am See und in Traben-Trarbach im Klettergarten“, sagt Ina Morbach. Beides war sofort ausgebucht.“ Und für etliche Angebote in den Sommerferien gebe es bereits jetzt Wartelisten.

