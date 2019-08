Chorkonzert : Jugendchor singt in der Stiftskirche

Foto: Trierischer Volksfreund

Kyllburg (red) Der Jugendchor Rondinella aus den Niederlanden ist am Samstag, 24. August, um 16 Uhr in der Stiftskirche in Kyllburg zu Gast.

