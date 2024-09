Kreative Veranstaltung für Kinder und Jugendliche Kunst bewegt – Kunst in Bewegung beim zweiten „Art Moves“-Jugendfestival

Hersdorf-Weißenseifen · Auf der Waldlichtung „Am Pi“ in Weißenseifen gibt es einen besonderen Ort der Begegnung: Auf dem großen Außengelände im Skulpturengarten bieten Arbeitsflächen, Seminarräume und Galerieräume Orte zum Entdecken. In diesem Outdoor-Paradies fand am Wochenende das Jugendfestival „Art Moves Eifel-Kultur“ statt. Wir haben uns dort umgeschaut.

07.09.2024 , 19:18 Uhr

Unter dem Motto „Raum für Kunst und Kultur in der Natur“ erleben ­Kinder und Jugend­liche künstlerisches Tun. Die Themen der Workshops reichen von ­Schmieden bis Poesie. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm