Bitburg : Jugendfreizeit in Österreich mit dem Haus der Jugend

Bitburg Für die Jugendfreizeit des Hauses der Jugend Bitburg in den Sommerferien gibt es noch freie Plätze. Ziel der Ferienfreizeit für Jugendliche des achten bis zehnten Schuljahres ist in der Zeit vom 17. bis 24. Juli der Ort Stuhlfelden in Österreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Fahrt kostet inklusive An- und Abreise im Reisebus, Unterkunft und Vollverpflegung im Selbstversorgerhaus durch ein eigenes Küchenteam sowie aller Eintrittsgelder vor Ort 390 Euro pro Person. Anmeldungen und Informationen werden ab sofort im Haus der Jugend Bitburg unter Telefon 06561/7809 entgegengenommen.