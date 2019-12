Glaube : Jugendgottesdienst in der Basilika

Prüm (red) das Duo „Acoustic Activity“ spielt beim Jugendgottesdienst zum Thema „Wunder von Weihnachten“ am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 19 Uhr in der Basilika in Prüm. Vorbereitet wurde der Gottesdienst von Jugendlichen und Firmlingen aus der Pfarreiengemeinschaft.