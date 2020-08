Tourismus : Jugendhäuser mit düsteren Aussichten

Bitburg/Kyllburg/Neuerburg Ralf Olk, Geschäftsführer des Youtels in Bitburg, zieht die Reißleine und wird das Jugendhotel nach 20 Jahren zum Herbst hin schließen. Der Grund: Es fehlt eine Perspektive. Auch andere Jugendeinrichtungen in der Eifell leiden unter den Einschränkungen wegen der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie hat Jugendunterkünfte besonders hart getroffen. Denn diese Einrichtungen sind auf große Gruppen und Klassenfahrten angewiesen. Während der Betrieb in Hotels und Pensionen vielerorts wieder recht gut läuft, bleiben die großen Jugendgruppen weiter aus. Und das stellt die Jugendeinrichtungen vor ein Problem.

Ralf Olk, Geschäftsführer des Jugendhotels in Bitburg, zieht jetzt die Konsequenzen. „Nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren wird das Youtel im kommenden Herbst schließen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Man werde noch die Sommerferiencamps und die bevorstehenden Klassenfahrten von kleineren Gruppen durchführen, danach aber den Geschäftsbetrieb einstellen.

Das Youtel ist eine privat betriebene Jugendunterkunft mit 250 Betten. Die Zahl der Übernachtungen pro Jahr lagen im Schnitt bei rund 25 000. Seit 2004 führt das Youtel das „Reisenetz-Qualitätssiegel“ des Deutschen Facherbands für Jugendreisen des Bundesforums Kinder- und Jugendreisen. Die Freizeitanlagen reichen beim Youtel vom Hauskino, dem Beachvolleyball- und Beach-Soccer-Feld über Bogenschießanlage, In- und Outdoor-Tischtennes, Bolsplatz und Streetball-Feld bis zur Boulder- und der Zwölf-Meter-Top-Rope-Kletterwand.

Fast alle Gruppen- und Klassenfahrten seien bis Jahresende storniert worden. Einzige Ausnahme: einige kleinere Gruppen. Außerdem dürften die Schulen in manchen Bundesländern noch gar nicht für 2021 buchen. Außerdem werde das privat geführte Unternehmen, anders als die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz, nicht unterstützt.

Betreiber von Jugendunterkünften in der Eifel kämpfen um ihre Existenz

„Ich kann das gut verstehen“, sagt Christian Becker vom Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg in Kyllburg zur Situation des Youtels. Becker ist auch im Vorstand des Verbands Reisenetz, dem deutschen Fachverband für Jugendreisen, bei dem sich viele Organisationen und Betriebe zusammengeschlossen haben. Auch auf dem Stiftsberg sieht es nicht gut aus. „Wir hatten 60 Prozent Rückgang bei den Buchungen“, sagt Becker. Es habe zwar hier und da Gruppen gegeben, die in kleinerer Zahl und unter Corona-Bedingungen gekommen seien. Auch einzelne Urlauber seien hin und wieder in dem Freizeitzentrum zu Gast. Im Herbst werde es aber dennoch schwieriger. Zwar gebe es noch Buchungen, aber man wisse wegen der steigenden Corona-Zahlen nicht, ob die Gruppen auch tatsächlich anreisen können.