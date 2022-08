1,3 Millionen Euro : Neues Foyer und ein Dino im Hof: Jugendherberge Bollendorf nach Modernisierung wieder geöffnet

Künftig werden Gäste von einem großen Dino am Eingang begrüßt. Foto: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Bollendorf Rund zwei Jahre wurde die Jugendherberge in Bollendorf modernisiert, nun ist sie wieder für Gäste geöffnet – obwohl es lange so aussah, als würde in dem Haus niemand mehr einchecken.