Bitburg/Kordel Der Diplom-Sozialarbeiter Hans-Werner Nehren hat die Entwicklung der Jugendkriminalität im Eifelkreis über einen langen Zeitraum untersucht. Das Ergebnis, das der Jugendgerichtshelfer vorstellt, macht Hoffnung.

Hans-Werner Nehren kann sich ein Urteil erlauben, wenn es um Jugend und Kriminalität geht. Der Diplom-Sozialarbeiter (FH) ist in der Regel bei jedem Strafverfahren gegen Jugendliche ab 14 Jahren und Heranwachsende bis 21 Jahren als Jugendgerichtshelfer einer der Prozessbeteiligten in der Verhandlung. Er gibt eine soziale und pädagogische Prognose der jungen Angeklagten ab, an der sich das Gericht orientiert, das schließlich über das weitere Schicksal entscheidet. Nehren kümmert sich auch – wenn das nötig ist – um die Unterbringung von Jugendlichen, manche besucht er im Gefängnis, oder er organisiert die Bewährungshilfe bei freien Trägern oder Frühinterventionskurse und Gruppenangebote. Auch in der Präventionsarbeit in Schulen war Nehren aktiv, hat Schülern seine Arbeit erklärt und die Konsequenzen von jugendlichen Fehltritten erläutert. Doch die Besuche hat er aus gesundheitlichen Gründen eingestellt.