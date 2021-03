Der Wolf, der Wald und die Schüler : Junge Leute stellen im Bitburger Haus Beda aus

Auf ganz unterschiedliche Weise haben sich die Schüler der St. Matthias Schule in Bitburg mit dem Thema der Ausstellung Wald.Wolf.Wildnis auseinandergesetzt. 52 kreative Arbeiten sind jetzt im Haus Beda zu sehen. Foto: TV/Nora John

Bitburg Wie ein Profi-Künstler eigene Werke ausstellen: Dieser Wunsch ist für einige Schüler der St.-Matthias-Schule in Bitburg Wirklichkeit geworden. Mit ihren Werken ergänzen sie die Ausstellung „Wald.Wolf.Wildnis“ im Haus Beda. Und haben dabei erstaunliche Kreativität bewiesen.

Jetzt sind Besuche im Haus Beda wieder möglich. Wer sich jetzt die Ausstellung ausschaut, wird noch viel mehr Interpretationen zum Thema Wolf entdecken. Denn Schüler der 5. bis 13. Klasse der St.-Matthias-Schule haben sich mit Begleitung ihrer Kunstlehrer Senne Simon und Christoph Barth mit dem Thema auseinander gesetzt. Die Kuratorin der Ausstellung, Ute Bopp-Schumacher, habe bei der Schule angefragt, ob Interesse an einer Zusammenarbeit bestehe. So hängen jetzt 52 Werke in den Foyers und den Treppenaufgängen im Haus Beda und sind dort noch bis Mitte Mai zu sehen.