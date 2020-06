Gesundheit : Freudenquell in Leidenborn

Sie sind's gewesen – und noch ein paar andere, die nicht auf dem Foto sind (von links): Jess Kons, Julia Schwalen, Franziska Roderich, Jana Dingels, Amelie Roderich, Luca und Marie Ballmann. Foto: Amelie Roderich

Leidenborn Sportlich durch die Coronazeit: Eine Gruppe junger Leute aus der Islek-Gemeinde hat in Dorfnähe den „Bewegungsweg“ eingerichtet. Er soll zu Aktivität animieren – das Richtige gerade nach all der Corona-Stubenhockerei.

Sehr viel sympathischer kann man nicht zu körperlicher Aktivität aufgefordert werden: „Wir freuen uns über jeden Besucher, der unsere kleine Herausforderung annimmt. Lieben Gruß und viel Spaß beim Sporteln“ – so schreibt die Leidenborner Jugend auf dem Schild, das sie am „Bewegungsweg“ angebracht hat.

Den haben sie nämlich in den vergangenen Wochen auf einem nahen Feldweg ins Leben gerufen und entlang der Strecke 14 Stationen markiert, an denen man, zusätzlich zum Spazieren oder Wandern, etliche Übungen absolvieren kann. Hauptsache, man komme dabei ein bisschen ins Schwitzen.

Und wie gelangt man hin? Über den Großkämper Weg, eine Straße im Dorf. Von dort zweigt der Feldweg ab – und führt auch wieder zurück.

„Früher hieß so etwas „Trimm-dich Pfad“, sagt Amelie Roderich, eine der Aktivitäts-Aktivistinnen. Stimmt, da war doch mal etwas: Genau vor 50 Jahren war das, als in vielen Orten, auch in der Eifel, solche sportliche Rundtouren mit allerlei Übungen am Wegsaum eingerichtet wurden.

Lange her, vieles längst verwittert. Und jetzt ist Coronazeit, mancher Daheimbleiber droht da mit seiner Couch zu einem immobilen Mischwesen zu verschmelzen – und wie von selbst ist plötzlich dann auch noch die ganze Tüte Erdnussflips verputzt. Gerade in diesen Wochen also, ergänzt Amelie Roderich, „ist man doch froh über ein bisschen Abwechslung, vor allem vor der eigenen Haustür“.

Die Idee sei ihnen gekommen, als Geschäfte, Gastbetriebe, Schulen, Kindergärten und viele andere Einrichtungen geschlossen waren. Wie haben die Jung-Leidenborner, alle zwischen 15 und 21 Jahre alt, das Vorhaben umgesetzt? So: „Wir haben einen Feldweg aufgepeppt, indem wir am Wegesrand Pfähle aufgestellt haben, an denen Zettel mit Übungen dranhängen, die einen sportlich und mental fordern.“ Auch mental? Jawohl: An einer Station sei man aufgefordert, über drei prägende Lebensereignisse nachzudenken. Was man ja sonst nicht unbedingt so oft mache.

Der Nachwuchs kann ebenfalls mit auf die Runde: „Auch Übungen für Kinder sind mit dabei, damit der Weg auch mit der ganzen Familie absolviert werden kann und den Kids nicht langweilig wird.“

Und so, sagt die 20-Jährige, „wird aus einem einfachen Feldweg ein cooler, pfiffiger Weg für Jung und Alt“. Der zudem praktisch nichts gekostet hat: Die Pfähle, sagt Amelie Roderich, „hatte mein Papa noch auf der Scheune liegen (Papa, das ist Werner Roderich, früherer OB von Leidenborn).“ Dann waren die Hinweiszettel vorzubereiten, die Pfähle anzuspitzen – wobei auch Tobi Keil aus Weinsfeld mithalf –, dann alle per Kabelbinder zu befestigen und fertig.

Andreas Kruppert, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, ruft an, wegen einer anderen Angelegenheit – aber wir fragen ihn dann doch, wie er das Engagement findet. Der Kommunalchef ist begeistert und lobt die jungen Initiatoren kräftig: „Die sind richtig aktiv, das ist toll“, sagt Kruppert. In Leidenborn, wo derzeit der Zukunftscheck Dorf läuft, passiere ohnehin gerade allerhand. Das Dorfgemeinschaftshaus (der TV berichtete) wird erweitert, zudem seien insbesondere viele junge Bürger im Dorf geblieben oder zögen hin, bauten Häuser, kurz: „Da ist richtig viel los.“