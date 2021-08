Infrastruktur : Jugendliche gestalten Gebäude um

In einer spontanen Aktion am 2. August wurde die erste Seite des Gebäudes bereits vollendet. Foto: Holger Stodulka

Bitburg (red) Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) bieten die Aufsuchende Jugendsozialarbeit/Streetwork sowie die Mobile Jugendarbeit der Stadt Bitburg legale Graffiti-Sessions für Jugendliche ab 14 Jahren an – mit der freundlichen Genehmigung der Stadtverwaltung.

Dazu war eine Woche in den Sommerferien vorgesehen, nach der das ganze Häuschen in neuem Glanz erstrahlen sollte. „Leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass wir jetzt umplanen mussten“, sagt Holger Stodulka, Streetworker in der Stadt Bitburg. Nun wird es mehrere solcher Sessions geben – über den September verteilt –, in denen nach und nach alle Seiten einmal überstrichen und dann gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet werden. Die erste Seite des Gebäudes wurde bereits vollendet.