JUGEND : Jugendliche verbringen schöne Tage in Holland

Jugendliche verbringen schöne Tage in Holland Auf eine tolle Jugendfreizeit in Holland blickt das Haus der Jugend Bitburg zurück. In der ersten Ferienwoche machten sich 23 Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren gemeinsam mit dem Betreuerteam auf nach Koudekerke in der Niederlanden. Dort verleben Sie eine tolle Woche mit Wellenreiten, Bodyboard fahren, Beach-Volleyball und vielen anderen Aktivitäten. „Auch wenn der Sand unter den Füßen genervt hat“, am Ende der Woche waren sich alle einig. Im kommenden Jahr geht’s wieder auf nach Holland. Unser Foto zeigt die Gruppe nach dem Wellenreiten am Strand. Foto: Susi Manns. Foto: tv/Foto: Susi Manns