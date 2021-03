Blaulicht : Schwerer Unfall in Bitburg: 15-Jähriger bricht durch Dach und verletzt sich schwer

Schwerer Unfall in Bitburg: 15-Jähriger bricht durch Dach und verletzt sich schwer

Bitburg Ein Jugendlicher ist auf das Dach des leerstehenden Bitburger Autohauses Müller und Flegel geklettert und hinab gestürzt. Ein Unfall, der Fragen aufwirft.

Es sollte ein Abenteuer werden, auf das Dach der leerstehenden Werkstatt zu steigen. Doch die Kletterpartie endete am Dienstagmittag für einen Jugendlichen im Krankenhaus. Zusammen mit einem Freund war der 15-Jährige gegen 15 Uhr auf das Nebengebäude des ehemaligen Bitburger Autohauses Müller und Flegel gestiegen.

Was sich schnell als keine gute Idee erwies. Denn als einer der Jungs stolperte, gab das Wellblech unter seinen Füßen nach. Und der Schüler stürzte rund fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich an Rücken und Beinen.