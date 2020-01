Schule : Jule hat alle überzeugt

Am Freitag, 13.12., fand an der RS+ in Bleialf der Vorlesewettbewerb für die 6. Klassen statt. Zwei Schülerinnen und ein Schüler hatten sich hierbei bereits im Vorfeld als Klassensieger gegen ihre Mitschüler durchgesetzt und traten nun gegeneinander vor den Schülern der Klassen 6 und der Jury mit ihrer ausgewählten Lektüre an. Die drei stellen ihre Bücher kurz vor und ließen uns in einem kurzen Lesevortrag an ihren spannenden Texten teilhaben. Im Anschluss daran mussten sie einen ihnen unbekannten Text zum Besten geben. Jule Senftleben, Klasse 6b, überzeugte dabei die Jury und setzte sich gegen ihre starken Konkurrentinnen Sebastian Becker, 6a, und Lea Thelen, 6c, durch. Foto: Stephanie Stellmes. Foto: TV/Stephanie Stellmes