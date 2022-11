Solaranlagen und Schulsachen : Eifeler spenden für Familien in Uganda - Rommersheimerin berichtet von ihrer zweiten Reise

Rommersheim Nachhaltige Hilfe: Julia Merkes, Studentin aus Rommersheim, ist vor wenigen Wochen erneut nach Uganda gereist und hat in der Gemeinde Bukalammuli mit Spendengeld aus der Eifel Familien und Schule unterstützt.

Da ist sie wieder: Julia Merkes, Studentin aus Rommersheim. Ein Jahr nach unserem Artikel über ihr Engagement in Uganda – und ihren ersten Aufenthalt dort – hat sie sich noch einmal bei der Redaktion in Prüm gemeldet: Wie damals bereits berichtet, unterstützt die 20-Jährige gemeinsam mit dem Eifeler Verein Ugandahilfe die Menschen in der Gemeinde Bukalammuli und die Kinder in der Schule von Pater Joseph Ssesaazi.