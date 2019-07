Freizeit für Kinder : Lauter Indianer im Wald und in der Prümer Prärie

Hinaus in die Prärie: die jungen Teilnehmer bei „Abenteuer Wald-Sommer“ in der Prümer Wolfsschlucht. Foto: Sabine Mohren

Prüm Das neue Ferienangebot der Tourist-Information (TI) Prümer Land finden Kinder klasse. In der Wolfsschlucht dürfen sie für einen Tag einfach mal Indianer sein. 25 junge Teilnehmer waren bei der Premiere dabei.

Die Tourist-Information (TI) Prümer Land bietet seit Jahren wechselnde Ferienfreizeiten unter dem Titel „Abenteuer Wald-Sommer“ an, Zielpublikum sind alle Kinder zwischen sieben und vierzehn Jahren – ob sie nun Urlaubsgäste oder der einheimische Nachwuchs sind. Aber die neue Aktion in diesem Jahr, die immer mittwochs und noch bis Ende August läuft (Termine siehe Info) kommt besonders gut an, heißt es bei der Tourist-Info: „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sich so viele Kinder angemeldet haben“, sagt TI-Chef Georg Sternitzke. „Solch einen Zuspruch hatten wir in der Vergangenheit nicht.“