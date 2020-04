Glaube : Kreative junge Christen dekorieren die Wolsfelder Kirche

Wolsfeld. Die Feier ihrer Erstkommunion ist vorerst verschoben, aber unter ihrem Thema zum Weißen Sonntag – „Wir blühen auf in Gottes Garten“ – waren und sind die Kommunionkinder aus Dockendorf, Wolsfeld, Messerich und Niederstedem sowie zwei Kinder aus Bitburg sehr kreativ. Auf Einladung von Sandra Hoffmann schickten sie Fotos von sich und ein gemaltes Osterei mit Wünschen und Bitten. Die Bilder wurden auf Blumenstecker geklebt und die Ostereier auf die Altarstufen gelegt. So sind die Kinder seit Ostern mit ihren Bildern ganz nah bei Jesus in der Wolsfelder Pfarrkirche St. Hubertus zu sehen. Foto: Sandra Hoffmann Foto: Sandra Hoffmann