Konstituierende Sitzung : Anna Hansen ist neue Ortschefin von Scharfbillig

Scharfbillig (ma) Die Gemeinde Scharfbillig hat ein neues Oberhaupt. Die 26-jährige Anna Hansen ist in der konstituierenden Sitzung einstimmig vom Gemeinderat zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden. 1993 in Rittersdorf geboren, lebt Anna Hansen seit knapp drei Jahren in Scharfbillig.

Und sie betritt – nach eigener Aussage – mit dem neuen Amt Neuland. Anna Hansen ist Nachfolgerin von Otto Kranz, der von 1996 bis 6. August 2019 Ortschef der Gemeinde Scharfbillig war.