Justiz : Junge Frau täuscht Krebserkrankung vor

Bitburg Gefälschte Arztberichte, falsche Diagnosen und Behandlungen im Wert von etwa 30 000 Euro: Wegen Urkundenfälschung und Betrug hat das Amtsgericht Bitburg eine 25-Jährige zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt.

„Irgendwann war der Teufelskreis so groß, dass ich nicht mehr wusste, wie ich rauskommen sollte“, erklärt die Angeklagte in ihrer Aussage vor dem Amtsgericht Bitburg unter Tränen.

Im Jahr 2018 erzählt sie ihrem Umfeld, sie habe Krebs. Eine Lüge, die sich von dort an verselbstständigte. Das Gericht sieht zum Ende des Verhandlungstags als erwiesen an, dass sie Arztberichte -und briefe gefälscht hat, auch Rezepte für Medikamente hat sie erhalten und mit Vereinen korrespondiert, die schwerkranken Menschen Lebensfreude schenken und ihren letzten Wunsch erfüllen möchten. In Zusammenarbeit mit einer Klinik wird für sie sogar ein Konzertbesuch organisiert. „Eine Bekannte hat den Kontakt hergestellt. Ich wollte das alles gar nicht“, sagt die Angeklagte aus.