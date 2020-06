Preisverleihung : Junge Literaten texten gegen Corona an

Prüm Entscheidung im Kinder- und Jugendschreibwettbewerb der Zentralbücherei Prüm. Das Thema: Neuanfang. Nun stehen die Sieger fest.

Was tun also mit der vielen Zeit? Für literaturbegeisterte Kinder und Jugendliche hatte sich daher die Zentralbücherei Prüm was einfallen lassen. In Kooperation mit der Buchhandlung Hildesheim, der Lese- und Literaturpädagogin Ulrike Erb-May aus Jünkerath und Dr. Mirjam Eiswirth aus Schönecken hatte man einen Schreibwettbewerb ausgelobt. Cornalia Klose, Leiterin der Bibliothek, sagt: „Nach kurzer Zeit sind wir auf die Idee gekommen. Wir wollten etwas zum Thema Bücher anbieten, das man gut von zu Hause aus machen kann.“