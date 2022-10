Serie „Lust auf Handwerk“ : „Man sieht abends, was man tagsüber geleistet hat“

Hüttingen/Mettendorf In der Reihe „Lust auf Handwerk“ fragen wir junge Handwerker, warum sie sich für den Beruf entschieden haben. Heute antwortet Zimmerer-Geselle Roman Reimer von der Hecker Holzbau GmbH in Mettendorf.

Roman: Am schönsten finde ich es, abends zu sehen, was man den Tag über geleistet hat. Man kommt mit vielen Menschen in Kontakt, sowohl Bauherren als auch anderen Handwerkern und tauscht sich aus. Somit lernt man ständig dazu und wird nach jedem Projekt ein Stück schneller und besser in dem, was man tut.