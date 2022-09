Serie „Lust auf Handwerk“ : Warum Jonas gerne Zimmerer ist

Jonas Wolfers arbeitet gerne mit Holz. Vor allem auch, weil er als Zimmerer abends sieht, was er am Tag geschafft hat. Foto: TV/privat

Mettendorf In unserer Reihe „Lust auf Handwerk“ fragen wir junge Handwerkerinnen und Handwerker, warum sie sich für den Beruf entschieden haben. Heute antwortet der Zimmerer-Geselle Jonas Wolfers von der Hecker Holzbau GmbH in Mettendorf.

Jonas Wolfers: Ich habe mich für das Handwerk entschieden, da ich schon früher mit meinem Vater, der Zimmerer ist, viel gemacht und von ihm gelernt habe. Ich habe es immer genossen, oben auf der Pfette zu sitzen und von oben zu beobachten, wie alle als Team daran arbeiten, dass das Dach so schnell wie möglich fertig ist.

Was macht Dir an Deinem Handwerk am meisten Freude?