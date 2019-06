Ausbildung :  Junge Metzger ausgezeichnet

Baustert Nico Michels bekommt Auszeichnung der Fleischer-Innung.

Nico Michels ist 20 Jahre alt und hat seine Ausbildung zum Fleischer vor einem Jahr beendet. Seitdem arbeitet er in seinem Ausbildungsbetrieb, der Landmetzgerei Schares in Baustert.

Dabei hatte es den aus Bitburg stammenden Nico Michels zunächst ins Tischlergewerbe verschlagen. „Da hab ich meine erste Lehre angefangen, aber schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist“, sagt Michels. Da sein Onkel Metzger sei, konnte er dort Probearbeiten und hat damit seinen heutigen Beruf gefunden. „Am meisten Spaß hab ich bei der Zubereitung von küchenfertigen Gerichten“, erzählt der Fleischergeselle. Schließlich wird bei Schares nicht selbst geschlachtet, sondern vor allem das Tier weiterverarbeitet. Mit den Strohschweinen vom Billenhof aus Rittersdorf und Rindern vom Schlachthof in Prüm stellen Nico Michels und seine Kollegen neben den üblichen Wurstwaren auch Feinkostgerichte her – für den 20-Jährigen sicherlich mit ein Punkt, weshalb er sich in seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb so wohl fühlt und jetzt weiter macht.