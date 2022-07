Freizeit : Bit Tones: Das neue Jugendorchester in Bitburg

Das Bit-Tones-Team: Sophia Jutz, Marina Kloweit, Markus Jutz, Steffi Zenner, Emma Jutz, Julia Schneider, Johannes Zenner, Thomas Kloweit und Daniel Ernst. Foto: privat

Bitburg Sie haben Spaß an Musik und genau das wollen sie weitergeben: Junge Leute aus Bitburg gründen ein Musikprojekt für Kinder und Jugendliche. Der Name: Bit Tones. So könnt ihr mitmachen:

(red) Musik machen macht gemeinsam erst so richtig Spaß. Wer selbst im Orchester spielt, weiß das. Und genau diese Freude wollen einige engagierte Musiker des Städtischen Musikvereins Bitburg nun auch Kindern und Jugendlichen ermöglichen, die bereits erste Erfahrungen mit ihrem Instrument gesammelt haben. Sie gründen das Orchester Bit Tones. Los geht es im September.

Was die Bit Tones vorhaben

Jede Woche werden sich die Mitglieder der Bit Tones dann zur Probe treffen. „Dabei werden die musikalischen Kenntnisse der Kinder und Jugendlichen gefestigt und gefördert“, sagt Sophia Jutz, eine der Initiatorinnen. Die musikalische Leitung übernimmt Jessica Schilling, unterstützt wird sie dabei von weiteren erfahrenen Musikerinnen und Musikern aus dem Städtischen Musikverein.

Aber es wird nicht nur geübt und geprobt: Im Rahmen kleinerer Auftritte können die Kinder und Jugendlichen ihr musikalisches Können Familien und Freunden präsentieren. Das erste größere Konzert ist für das Frühjahr 2023 geplant. Neben der Probenarbeit sind auch außermusikalische Aktivitäten und Unternehmungen geplant, um die Gemeinschaft in der Gruppe zu stärken. So gibt es für die Bit-Tones-Musiker zum Beispiel Pizzaabende oder Grillnachmittage oder einen gemeinsamen Besuch der Bitburger Eisbahn.