VERKEHR : 19-Jähriger landet mit Auto im Straßengraben

Daun-Pützborn/Oberstadtfeld Auto überschlägt sich: Fahrer kann sich selbst aus dem Wagen befreien

Ein 19-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Kelberg ist bei einem Unfall am Dienstag, 6.50 Uhr, leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Wagen die B 257 aus Richtung Pützborn kommend in Fahrtrichtung Oberstadtfeld unterwegs. In einer leichten Linkskurve ist er bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten. Das Fahrzeug prallte an einem Entwässerungsrohr eines Feldweges an und überschlug sich. Es entstand Totalschaden.