Festival : Kabarett und Musik im Herbst

Bitburg (red) Zum Ende der laufenden „Open-Air-Saison“ gibt es von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Oktober, ein Festival mit Kabarett und Musik in der Else-Kallmann-Straße 10 in Bitburg.

Den Auftakt macht das Kabarett-Duo „Weibsbilder“ am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) mit dem Programm „Botox to go - Bei uns kriegst du dein Fett weg“.