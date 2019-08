Sperrung : Kabel kommen, Straßen gesperrt

Bitburg (red) Kommende Woche werden in der Trierer Straße und der Saarstraße Kabel verlegt. Deshalb ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit. In der Trierer Straße ist die Fahrspur Richtung Stadtmitte am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. August, gesperrt – und zwar von der Einmündung der Gartenstraße bis zur Kreuzung Zangerles Eck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Umleitung über Gartenstraße und die Brodenheckstraße wird ausgeschildert. Der Verkehr stadtauswärts kann wie gewohnt fließen.