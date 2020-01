Dorfleben : Käse, Rotwein und jede Menge Infos

Wißmannsdorf (red) Das Partnerschaftskomitee lädt für Samstag, 25. Januar, im Namen der Ortsgemeinde Wißmannsdorf zu einem Deutsch-Französischen Abend ein. Bei Käse, Rotwein und Baguette gibt es Informationen über die Gemeindepartnerschaft mit dem mittelalterlich geprägten Städtchen Montaigut-en-Combraille in der Auvergne.

In diesem Jahr ist wieder im Oktober ein Treffen der Wissmannsdorfer mit ihren Freunden in Frankreich geplant. Beginn des Deutsch-Französischen Abends ist um 17 Uhr im Bürgerhaus in Wißmannsdorf.