Wettbewerb : Preise beim Malwettbewerb der Banken

Prüm (red) Der 51. internationale Wettbewerb „jugend creativ” der Volks- und Raiffeisenbanken hatte das Thema Architektur. Motto: „Bau dir deine Welt“. Auch viele Klassen der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm beteiligten sich – mit Erfolg.

Merle Rabe aus der 8a gewann den ersten Ortspreis in der Altersgruppe siebte und achte Klasse mit ihrem modernen Traumhaus am Meer. Erfolgreich war auch Melina Metz (6b). Für ihr schwebendes Haus im Himmel gab es den zweiten Ortspreis in der Gruppe fünfte und sechste Klasse. Die Schule beglückwünscht alle Gewinner. Das Foto zeigt – von links: Christina Krebs (Fach­konferenz­leitung Bildende Kunst), Melina Metz, Merle Rabe und Isabel Becker (Fach­konferenz­leitung Bildende Kunst). Weitere Bilder gibt es auf www.volksfreund.de. Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm