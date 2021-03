Spendenaktion : Schule sammelt 504 alte Handys

Von links: Schulsozialarbeiterin Carolin Broy, die Schüler Aragon Perian und Juline Neigum sowie die Didaktische Koordinatorin Gönül Genc. Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Prüm (red) Ende Januar eröffnete die Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm eine Sammelstation für ausgediente Handys. Ziel: Hilfe für Familien in Not. Die Partnerfirma Mobile-Box verwertet die Rohstoffe aus jedem gespendeten Gerät wieder.

