Beruf : Kaiser-Lothar-Realschule plus verabschiedet Sekretärinnen

Prüm (red) Die Sekretärinnen Magda Backes und Edith Schneider haben die Prümer Kaiser-­Lothar-­Real­schule plus in den Ruhestand verlassen. Schulleiter Stephan Schilling würdigte die Tätigkeit der beiden in einer Rede.

Magda Backes kam 2001 an die Kaiser-Lothar-Realschule. Zuvor unterrichtete sie als Lehrerin Bürotechnik und Maschinenschreiben an der Berufsbildenden Schule in Gerolstein. Auch Edith Schneider, die nach langer Elternzeit und ihrer Tätigkeit als Sekretärin beim Amtsarzt in Bitburg seit 2011 zuerst an der Wandalbert-Hauptschule und dann an der Kaiser-Lothar-Realschule plus arbeitete, hatte eine schöne Zeit an beiden Schulen, wie sie sagte. Im Bild (von links): ­Magda Backes, Stephan Schilling und Edith Schneider. Foto: Sandra Jacobs