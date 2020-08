Zurückgeblättert : Hochfliegende Pläne und ein Baumarkt

In unserer Rubrik „Zurückgeblättert“ blicken wir ins Jahr 2000 und schauen, was die Menschen damals bewegt hat.

Das Rote Kreuz bezieht die neue Rettungswache auf der Masholderhöhe. Für 2,4 Millionen Mark wurde der neue Stützpunkt gebaut. Er war eine von insgesamt fünf Rettungswachen im Kreis. Die anderen befanden sich in Neuerburg, Prüm, Speicher und Arzfeld. Die Entscheidung für den Neubau wurde 1999 gefällt. Das 3000 Quadratmeter große Grundstück wurde dem DRK von der Stadt geschenkt. Auf einer Fläche von 330 Quadratmetern gibt es in der neuen Rettungswache Büro-, Aufenthalts-, Umkleide-, Ruhe- und Waschräume. In der Fahrzeughalle gibt es fünf Stellplätze für Rettungsmittel und eine Waschanlage.

Der Bauausschuss der Stadt Bitburg hat die Bahn frei gemacht für einen Hela-Markt in der Industriestraße. Vorausgegangen waren monatelange Diskussionen darüber, ob der Markt den Geschäften in der Innenstadt Konkurrenz macht. Es wurde dann in einem Kompromiss entschieden, dass der Markt auf 700 Quadratmetern Autozubehör und auf 1500 Quadratmetern Wohnbedarf verkaufen darf. Dazu kamen 3200 Quadratmeter für ein Gartencenter, 1500 Quadratmeter Freifläche und 500 Quadratmeter für innenstadtrelevante Waren wie Bettwaren, Heimtextilien, Dekoartikel, Elektrokleingeräte und in begrenztem Maß Unterhaltungseletronik und Haushaltsmaschinen.