Weihnachtszeit : Kalimba Singers laden zum Konzert

Pronsfeld Mit ihrem neuen Weihnachtsprogramm "Sounds of Christmas" möchten die Kalimba Singers am Samstag, 14. Dezember, ihr Publikum zu einer Entschleunigung der weihnachtlichen Hektik einladen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Pronsfelder Pfarrkirche.

Karten sind im Vorverkauf für 13 Euro (ermäßigt 9 Euro) in der Buchhandlung Hildesheim und der Musikschule Kalimba Prüm erhältlich. Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).