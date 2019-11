Konzert : Kalimba Singers laden zu Konzerten

Pronsfeld/Kyllburg (red) Die Kalimba Singers präsentieren ihr Weihnachtsprogramm „Sounds of Christmas“ an zwei Konzerten. Die 23 Sänger unter der Leitung von Petra Theis führen traditionelle und moderne Advents- und Weihnachtslieder auf und erzählen Weihnachtsgeschichten.

Die Konzerte finden am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Pronsfeld, sowie am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Stiftskirche in Kyllburg statt. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Buchhandlung Hildesheim, Prüm, sowie der Musikschule Kalimba, Prüm, zu 13/9 Euro. An der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn zu 15/10 Euro. Reservierung per E-Mail an Petra@musikschule-kalimba.de