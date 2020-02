Karneval : Kamelle Kapelle

Wann und wie habt ihr euch gegründet?

Kamelle Kapelle: Die Band ist in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion im November 2011 gegründet worden. Damals hat unser Bassist Sebi ein paar Leute zusammengetrommelt. Provisorisch wurden die ersten Proben organisiert. Die ersten kleinen Auftritte folgten daraufhin im Jahr 2012.

Seit 2013 nimmt das Ganze nun etwas mehr Fahrt auf. Seitdem ist die Band stetig gewachsen, in der Zwischenzeit kam unser Perkussionist Jörg dazu und seit dem vergangenen Jahr treten wir auch optional als neunköpfige Band mit einem Bläsersatz auf.

Mittlerweile haben wir auch immer einen eigenen Tontechniker, einen Busfahrer und zumindest in der Session auch einen Video-Menschen dabei um unsere Follower auf den Sozialen Netzwerken mit Videotagebüchern auf dem Laufenden zu halten.