Spende : Kameradschaft übergibt Spende

Beberiger Kameradschaft unterstützt Lebenshilfe Bitburg e.V. Bitburg. Nach fast 84 Jahren, wurde die Beberiger Kameradschaft aufgelöst. Der Verein, der 1936 unter dem Namen Boulevard gegründet wurde und aus der 1953 die Kameradschaft begann löste sich zu Beginn des Jahres auf. Vor gut 40 Jahren entstand aus der Kameradschaft eine Trachtengruppe, die regelmäßig an Umzügen an der Mosel und beim Bitburger Folklorefestival teilnahm. Da inzwischen jedoch nur noch wenige und zumeist ältere Mitglieder an den Umzügen teilnahmen, entschloss man sich, den Verein mit Beendigung der einjährigen Liquidationsphase zum 31.10.2019 aufzulösen. Der ehemalige Vorsitzende Matthias Zunker übergab daher eine großzügige Spende an die Lebenshilfe Bitburg e.V. mit dem Wunsch, dass dieses sinnvoll und nützlich zum Wohle der behinderten Menschen eingesetzt werden solle. Der erste Vorsitzende Hans-Joachim Kurth und Günter Reuter von der Lebenshilfe Bitburg e.V. nahmen die Spende dankend entgegen und versicherten den anwesenden ehemaligen Mitgliedern der Kameradschaft, diese in ihrem Sinne einsetzen zu wollen. Bildunterschrift: v.l.n.r. Hans-Joachim Kurth, Günter Reuter, Karl-Heinz Jammermann, Margret Kremer und Matthias Zunker. Foto: TV/Günter Hegner