Polizei sucht Zeugen : Wer hat in der Liboriuskapelle in Echternacherbrück randaliert?

Wer hat in der Liboriuskapelle in Echternacherbrück randaliert?

Echternacherbrück Unbekannte haben das kleine Gotteshaus verwüstet. Und das nicht zum ersten Mal. Einem Privatmann aus Irrel ist die Ergreifung des Täters 500 Euro Belohnung wert.

Es ist der jüngste Vorfall in einer Serie sinnloser Zerstörung an der kleinen Kirche. Immer wieder, sagt Ortsbürgermeister Gerhard Krämer, werde der Platz zugemüllt, die Einrichtung beschädigt und besprüht. Das Chaos beseitigen darf dann die Gemeinde.

„Ich habe am Tag danach den Müll rund um die Kapelle eingesammelt und den Schaden begutachtet“, erzählt Krämer. Besonders die Ersetzung der zerstörten Schautafel könnte seiner Ansicht nach teuer werden: „Die Tafeln werden in Frankreich hergestellt. Sie wieder anfertigen zu lassen, dürfte aufwendig werden.“

Helfen bei der Fahndung könnten Hinweise der Bürger. Also etwa, wenn Zeugen am Nachmittag oder Abend des 18. Mai Verdächtige in der Gegend gesehen haben. Auch Informationen zu vorherigen Vorfällen könnten für die Polizei nützlich sein.

So erinnert sich Dorfchef Krämer etwa an ein Graffiti, das immer wieder an der Kapelle und an anderen Orten rund um die Gemeinde aufgetaucht ist: den sogenannten Tag „THC 64“ . Die Abkürzung könnte eine Kombination aus der Abkürzung „THC“ für den Inhaltsstoff von Cannabis und der Postleitzahl von Echternach (6440) sein.