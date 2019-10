Glaube : Kardinal Hollerich kommt zum Willibrordusfest in Waxweiler

Waxweiler Anlässlich des Gedenktags des heiligen Willibrord laden die Pfarrei Waxweiler und Pfarrer Georg Josef Müller alle Gläubigen zu einem festlichen Gottesdienst ein.

Am Sonntag, 3. November, 11 Uhr, wird der Erzbischof von Luxemburg und neu ernannte Kardinal, Jean-Claude Hollerich, ein großes Pontifikalamt in der Pfarrkirche von Waxweiler feiern. Die musikalische Gestaltung übernehmen Angelika Lichter an der Sebald-Orgel und der Prümtalchor unter der Leitung von Dirigent Hans-Peter Gansen.

In Waxweiler wird der heilige Willibrord durch die Sage zum Ursprung der Echternacher Springprozession besonders verehrt. So pilgern deren Gläubige bereits seit mehreren Jahrhunderten zusammen mit den Prümer Teilnehmern an den Pfingsttagen, geleitet von den Brudermeistern, zu Fuß zum Grab des europäischen Heiligen in die luxemburgische Abteistadt Echternach. Unter dem Schutz des Heiligen steht auch das Dekanat St. Willibrord Westeifel, zu dem die Pfarrei Waxweiler gehört. Bereits das Dekanat Waxweiler (1869-2004) hatte den heiligen Willibrord als Schutzpatron.