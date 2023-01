Porträt : „Den Sauerteig musst du füttern wie ein Baby“ – So tickt Karl De Smedt, der Sauerteigsammler mit „Laib und Seele“

Foto: TV/Stefanie Glandien

St. Vith/Belgien Karl De Smedt ist der einzige Sauerteig-Bibliothekar weltweit. Er reist um die ganze Welt, um außergewöhnliche Exponate zu finden, und trifft dabei auf viele Menschen mit interessanten Geschichten. Doch auch seine eigene ist alles andere als langweilig.

Der jüngste Zugang zur Sauerteig-Bibliothek der Firma Puratos im belgischen St. Vith kommt ganz aus der Nähe – aus Daleiden in der Eifel. Es ist ein Mutterteig mit dem sehr deutschen Namen „Winfried Schmitz“, benannt nach dem mittlerweile verstorbenen Bäckermeister. Das Einmachglas, in dem er aufbewahrt wird, trägt die Nummer 138. Aus Deutschland ist es erst das vierte Exponat, das in die Bibliothek aufgenommen wurde.

Aufgebaut hat die Einrichtung Karl de Smedt. Er ist der einzige Sauerteig-Bibliothekar der Welt. Über seine Suche nach außergewöhnlichen Entdeckungen dreht er sogar Filme, die man auf YouTube und anderen sozialen Medien sehen kann. Auf Instagram folgen ihm mehr als 36.000 Menschen.

Der Teig „Winfried Schmitz“ steht in einem der zwölf Kühlschränke der mit Eichenparkett und Holzwänden sehr edel ausgestatteten Bibliothek. In direkter Nachbarschaft stehen andere Funde mit so schönen Namen wie „Cornelius“ und „Vitus“. Und was es mit diesen Mutterteigen auf sich hat, dazu kann Karl De Smedt spannende Geschichten erzählen.

Der 52-jährige Belgier hat die Sauerteig-Bibliothek zu Forschungszwecken aufgebaut. Seine Leidenschaft für Backwaren hat früh begonnen. Als Zehnjähriger weiß er bereits, dass er später Konditor werden möchte. Schon als Schüler fängt er an, nachts in einem kleinem Bäckerbetrieb mitzuarbeiten. Nach seinem Schulabschluss beginnt er eine Ausbildung zum Konditor und Chocolatier in Brüssel. Als ihm sein Chef später seine Bäckerei zum Verkauf anbietet, sagt De Smeths Frau „nein“. Daraufhin fängt Karl De Smedt bei der Firma Puratos an. Der weltweit agierende Konzern vertreibt Backmittel und Rohstoffe für den Bäckerei-, Konditorei- und Schokoladenbereich. Das Unternehmen beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter in 81 Ländern.

Karl De Smedt und seine erste Erfahrung mit Sauerteig

Zunächst arbeitet Karl De Smedt als Bäcker im Labor. Dort trifft er zum ersten Mal auf Sauerteig. „Die Zubereitung habe ich in der Schule nicht gelernt. In den 1980er Jahren war Sauerteig in Belgien ganz unbekannt“, sagt De Smedt. Der Mutterteig mit der Nummer 43 ist der erste Sauerteig, mit dem er Brot backt. Ein Kollege hatte diesen aus San Francisco mitgebracht. Karl de Smedt ist begeistert von dem Ergebnis: „Das erste Mal vergisst man nie“.

Als Kundenberater von Puratos reist er später um die ganze Welt – zeigt den Kunden, wie man mit den Produkten der Firma arbeitet. Doch 2002 bekommt er eine Mehlallergie – ausgerechnet. „Bei Roggenmehl wurde es ganz schlimm“, sagt der gebürtige Brüsseler.

Daraufhin entwickelt er 2008 das Center for Bread Flavour (Zentrum für Brotaroma) in St. Vith und beginnt 2013 mit der Bibliothek. Auch eine Internetseite gibt es: https://www.questforsourdough.com/

Jeder Sauerteig in der Bibliothek hat seine eigene Geschichte

Wer in seine Bibliothek aufgenommen werden möchte, muss seinen Sauerteig zunächst auf seiner Internet-Seite registrieren. Interessant sind für De Smedt nur solche, die durch spontane Gärung entstanden sind. Exponate, die mit kommerziellen Starterkulturen hergestellt wurden, interessieren ihn nicht. „Die Biodiversität ist das Interessante. Woher stammen sie, was ist ihre Geschichte, welches Mehl wurde benutzt und andere Parameter“, sagt er.

Info So stellt man einen Sauerteig her Laut Karl De Smedt ist die Herstellung eines Sauerteigs das „einfachste Ding der Welt“. Man nimmt die gleiche Menge Wasser und Mehl. Das rührt man zusammen und lässt die Masse für 24 Stunden bei Temperaturen zwischen 20 und 37 Grad in der Küche stehen. Alle 24 Stunden gibt man wieder die gleiche Menge Wasser und Mehl dazu. Das macht man zwei, drei Tage lang so. Nach dem dritten Tag wird der Teig halbiert und verwertet. Den „Mutterteig“ füttert man wieder mit Mehl und Wasser. Nach drei Tagen entwickelt sich ein schlechter Geruch. Das kommt von der Balance zwischen der Hefe und den Milchsäurebakterien, die sich entwickeln und absterben. Nach sieben bis neun Tagen hat man einen Sauerteig. Als Anfänger damit Brot zu backen, sei jedoch schwierig, leichter sei es, mit Pfannkuchen oder Waffeln anzufangen, rät De Smedt.

Kommen wir zurück zu Cornelius und Vitus, den beiden Sauerteigen, die neben „Winfried Schmitz“ im Kühlschrank stehen. Cornelius ist der Teig, den er bei Alexis Goertz in Berlin gefunden hat. Die gebürtige Kanadierin reiste 2016 nach Island und bekam dort von einer alten Frau den Sauerteig ihrer Vorfahren ausgehändigt, mit der Bitte, ihn zu bewahren, da sie selbst keine Nachkommen mehr hat. Der Teig dieser alten Frau stammte noch von der Ururgroßmutter, die 1865 aus dem Baskenland mit ihrer Sippe zum Walfang nach Island ausgewandert ist. Und Alexis Görtz verkauft nun Teile dieses Sauerteigs in die ganze Welt.

Eine Geschichte, die Karl De Smedt fasziniert. „Diesem Sauerteig möchte ich nachspüren. Ich möchte ihm folgen, um zu sehen, ob er sich in Mexiko, Norwegen oder Guatemala geändert hat oder nicht.“

Die Art des Sauerteigs verändert den späteren Brotgeschmack

138 Teige – das sind 138 Geschichten, die Karl De Smedt, der übrigens acht Sprachen spricht, zu jedem einzelnen erzählen könnte. Welche denn besonders außergewöhnlich sei, frage ich. „Oh jö. Jetzt hast du was gesagt“, ruft er aus. Wie viel Zeit ich denn mitgebracht hätte, möchte er wissen und lacht. Und dann fängt er mit leuchtenden Augen zu erzählen an.

Da gibt es zum Beispiel einen Teig aus Mexiko, die Nummer 72. Dieser stammt noch von einem österreichischen Bäcker, der für die Soldaten von Kaiser Maximilian während der mexikanischen Interventionskriege 1864 Brot gebacken hat. Später heiratete der Bäcker eine Mexikanerin und reiste nicht mehr in seine Heimat zurück. Seinen Teig fütterte er mit Bier, Limette, Ei und Salz. „Das gibt einen ganz anderen Geschmack. Das Brot, das damit gebacken wird, schmeckt unglaublich“, sagt De Smedt.

In Griechenland fand er Teige, die mit basilikumgetränktem Wasser angesetzt werden, und aus Japan hat er einen Teig mitgebracht, der mit gekochtem Reis gemacht wurde. „Der stammt übrigens von einem der letzten Samurai aus dem Jahr 1875“, sagt De Smedt.

Stundenlang könnte man ihm zuhören über seine Funde und die Menschen, die er dabei trifft. „In der Welt des Sauerteigs gibt es gute Menschen. Das ist so ein bestimmter Vibe“, ist er überzeugt. Mit Josey aus San Francisco zum Beispiel verbindet ihn eine ganz besondere Freundschaft. „Wir haben uns gesehen und zack“, sagt er und klatscht in die Hände. „Er spielt Gitarre, ich spiele Gitarre. In fünf Minuten haben wir zusammen einen Song gespielt.“

Sauerteig – konserviert für die Ewigkeit

Obwohl De Smedt die Teige in einer Bibliothek lagert, kann man sich dort nichts ausleihen. „Die Teige werden aber nicht kommerziell genutzt. Manchmal backe ich Brot daraus, um zu gucken, welche Unterschiede es gibt.“ Das Wissen wird aber online geteilt. „Jeder kann unsere Bibliothek virtuell betreten“, sagt der Meister der 138 Teige. Dort werden sie bewahrt für die Zukunft. Von jedem Exemplar geht ein Muster an die Universität nach Bozen in Italien. Dort werden die Bestandteile analysiert. Dafür werden die Hefen und Milchsäurebakterien isoliert. „1500 verschiedene Stämme haben wir so schon entdeckt“, sagt der Bibliothekar. Diese werden bei minus 80 Grad eingefroren und aufgehoben, so wie man in der Saatgutbank in Spitzbergen Samen der wichtigsten Kulturpflanzen aufbewahrt.

Und wie sieht die Zukunft aus? Wird das Bäckerhandwerk nicht aussterben, forciert durch Fachkräftemangel und Energiekrise, wollen wir von ihm wissen. „Ich bin Optimist“, sagt De Smedt. Er glaubt, dass jede Krise Gelegenheiten biete. Früher habe man beispielsweise nur ein- oder zweimal im Dorf in einem großen Ofen zusammen Brot gebacken für die ganze Woche. Erst mit dem Einsatz kommerzieller Hilfe hätten die Bäcker angefangen, schneller Brot zu backen und ihre Geschäfte immer früher zu öffnen. „Doch wer möchte noch in der Nacht backen? Keiner!“, sagt er.

Mit der langen Gärung des Teigs bei warmen 15 bis 18 Grad habe man eine energiegünstige und schmackhaftere Alternative. „Wir haben ein qualitativ besseres Produkt, das auf freundlichem Weg hergestellt wird“, sagt er. In der Zukunft wird nicht wichtig sein, wer das Brot backt, sondern wie das Brot gebacken wird – mit langer Gärung, mit Sauerteig und weniger Hefe, ist er überzeugt.

Für Karl De Smedt ist Brot eine der genialsten Erfindungen der Menschen

Für ihn ist Brot eine der genialsten Erfindungen der Menschen. Wer der erste Bäcker war, weiß er nicht, vermutet aber, dass es die Ägypter waren, denn von ihnen gibt es dazu Aufzeichnungen. „Die Tradition des Backens ist sehr, sehr alt – mehr als 250 Generationen“, sagt De Smedt.

Sein ältester Sauerteig stammt vermutlich aus Japan, aus dem Jahr 1875, gefolgt von einem Schweizer Teig aus 1886. „Aber die kommen hier nicht an mit einem Geburtszertifikat. Wir müssen glauben, was die Menschen uns dazu erzählen“, sagt er.

In seinem privaten Kühlschrank stehen selbstverständlich auch eigene Sauerteige – „Barbara“ und „Amanda“ – benannt nach der Schauspielerin Heather Locklear, die die Amanda Woodward in der Serie Melrose Place spielte. Und welches Brot isst der Sauerteig-Experte am liebsten? „Ich mag alle Brote“, sagt er. Wenn er zu Hause frühstückt am liebsten mit Frischkäse und Erdbeermarmelade.

Um die Sauerteige in der Bibliothek will sich Karl De Smedt auch nach dem Ende seiner Karriere kümmern. Jeden Tag bekommt er auf Instagram Anfragen, ob er noch Teige in seine Bibliothek aufnehmen kann. Doch das kostet Zeit und Geld, da sie regelmäßig gefüttert werden müssen (siehe Info). Die Neuaufnahmen sind also begrenzt – zurzeit auf 24 im Jahr.

Foto: TV/Stefanie Glandien