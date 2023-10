Auszeichnung für Jugendarbeit Integrative Musik AG wird mit Karl-Heinz-Thommes-Preis ausgezeichnet

In neun Jahren Imag sei es nicht nur gelungen drei Produktionen auf die Beine zu stellen, sondern eben auch viele Erlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen, die oft wichtiger seien als das Produkt. „Was ist es, was die anfangs 86 – jetzt über 126 Teilnehmer – so begeistert hierbei mitzumachen?“, fragt der Behindertenauftrag und versucht sich an einer kurzen Zusammenfassung. Wichtig sei, die Erfahrung sammeln zu können, eben so angenommen zu werden, wie man sei, Menschen zu begegnen, frei zu singen aber auch gemeinsam zu Essen bei den Proben, sich kennenzulernen und zu akzeptieren, in verschiedene Rollen zu schlüpfen oder auch einfach mutig vor einer Gruppe und sogar vor Publikum aufzutreten. „Das sind die eigentlichen Werte, die durch ein solches Angebot erlebbar werden“, sagt Wanken.