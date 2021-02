Fastnacht : Karneval in Neuerburg: Kinder schmücken Häuser

Neuerburg (red) Der Verein Eifelkinder ruft die kleinen Jecken dazu auf, an Rosenmontag die Häuser zu schmücken. „Krempelt eure Ärmel hoch, springt in eure Kostüme, schmeißt die Karnevalsmusik an und schmückt an Rosenmontag euer Haus, Vorgarten, Zaun mit Ballons, Luftschlangen und mehr“, schreibt der Verein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dem fertigen Jeckenhaus sollten die Kinder oder ihre Eltern ein Foto an den Verein senden.

Alle Einsender der Fotos sollten mit deren Veröffentlichung in jeglicher Form einverstanden sein. Denn aus allen Fotos erstellt der Verein ein großes Fotoalbum für das Seniorenhaus Berghof in Neuerburg und veröffentlichen diese auf seiner Homepage (www.Eifelkinderev.de).